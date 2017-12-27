Суд арестовал экс-главу СУ СК по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест экс-главы следственного управления СК по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко по делу о получении взятки от Захара Калашова, известного как вор в законе Шакро Молодой.

«Избрать в отношении Крамаренко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 февраля 2018 года», — приводит слова судьи «РИА Новости».

По данному делу есть еще три фигуранта: руководитель управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый замначальника московского главка СКР Денис Никандров.

26 декабря дело полковника Максименко передали в Мосгорсуд.

По версии следствия, они получили взятку в размере €500 тыс. от Шакро Молодого за смягчение обвинения другому «авторитету» — Андрею Кочуйкову (Итальянец).