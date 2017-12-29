Помню, как-то в преддверии Рождества один знакомый тележурналист полушутя жаловался: «Ну не могу я рассказывать о новости, которой 2000 лет!» Шутки шутками, но на самом деле: в чем новость?

Главная рождественская новость, конечно, в том, что Бог стал Человеком. Но в чем причина появления Бога в нашем мире? И какова цель? Два главных вопроса.

Для ответа на них никак не обойтись без рассказа о грехопадении. Да, да — это про Адама и Еву, нарушение заповеди, изгнание из Эдемского сада… Известное библейское повествование — не история жизни первого семейства: жил да был мужчина Адам, и была у него жена. Потом они что-то не то съели, Бог рассердился на них и выгнал из Рая… В этом внешне простом рассказе книга Бытия говорит нам о вселенской катастрофе, произошедшей в отношениях Бога с человеком. Катастрофе, которая отразилась не только на жизни человека, но и на бытии всего сотворенного мира. Грехопадение фундаментально изменило человека. Венец творения, созданный Богом для пребывания в общении с Ним, человек отверг предложенную ему жизнь в Эдемском саду, променяв ее на призрачное обещание «быть как боги».

Чуда не случилось. Напротив, непослушание исказило изначально сотворенную Богом человеческую природу, созданную по образу и подобию Творца. И вот уже Адам с женой прячутся от Создателя… за деревьями! Так нашкодившие дети забираются под кровать, наивно полагая, что родители не догадаются, где они. Но Бог как милостивый Отец дает Адаму еще один шанс, спрашивая его сначала, где он, и потом, не ел ли он от плодов дерева, с которого вкушать не следовало? Конечно, Бог задает этот вопрос не потому, что не знает, что было на самом деле.

Подобно заботливому родителю, Господь надеется на раскаяние своего творения. Но что слышит в ответ? Увы, то же, что нередко подростки обращают к своим родителям: упреки и обвинения. «Жена, которую Ты мне дал, она ела и меня соблазнила», — отвечает Адам. Правда, знакомо? Вместо раскаяния – попытка обвинить в произошедшем сначала жену (увы, знакомое мужское, точнее, не очень мужское поведение) и даже Самого Бога… После произошедшего разрыва Адам уже не может оставаться в Эдеме. Его гонит оттуда отсутствие покаяния. Грех умножает грех.

Изгнание из Рая стало одновременно и наказанием первых людей, и в каком-то смысле их спасением — поврежденная человеческая природа обжигается Любовью Творца. Что-то подобное мы испытываем, когда сделали близкому человеку гадость, а он не только не сердится на нас, но продолжает любить и заботиться. В такие моменты хочется провалиться сквозь землю. Как провалились в новую жизнь Адам и Ева.

Но тоска по потерянному раю не оставляет первых людей, а также передается их потомкам, становится неутоляемой жаждой всего рода человеческого. Человек отчаянно стремится восстановить эту утраченную связь с Богом, но, увы, сам этого сделать не может. Ведь в реальности каждому из нас далеко до барона Мюнхгаузена — никак не получается вытащить самих себя за волосы из болота. Человек мучается, как слепой котенок пытается нащупать путь к Богу, но вместо Него, в итоге, изображает себе то идола, то золотого тельца, то кого-то другого и поклоняется ему.

У христианских писателей встречается образ источника, некогда загрязненного, который уже не в состоянии давать чистую воду. Представьте себе: вокруг этого источника поколениями живут люди, пьют эту грязную воду, постоянно болеют, умирают. Все понимают: что-то не так с водой, но другого источника нет! В эту воду бросают то глину, то какие-то травы, читают заклинания, а проблема так и остается: ведь никто из жителей и представления не имеет, что такое — чистая вода! Только «преданье старины глубокой» хранит веру в то, что вода когда-то была чистой. И вот однажды в этом же селении вдруг из-под земли пробивается новый ключ с кристально чистой водой. Это Творец Сам приходит к Своему творению, приходит на землю, чтобы исцелить падшую природу, чтобы поднять человека с колен, чтобы он вновь мог свободно предстоять перед Богом и свободно, по своей воле выбирать добро. Таков ответ на наш первый вопрос: почему в мир приходит Бог. Потому, что сам человек неспособен вернуть себе то, что он когда-то потерял.

Отсюда понятно, для чего Бог рождается в земную жизнь. Один замечательный святой, Афанасий Александрийский, в IV веке так ответил на этот вопрос: «Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом». Ни больше, ни меньше. Вот что значит спасение с христианской точки зрения, в этой фразе заключена вся суть христианства. Чтобы человек смог зайти на небо, небо сначала должно опуститься на землю. Это и есть проявление той любви, о которой говорит Библия, называя Самого Бога Любовью: Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в нем (1 Ин. 4, 16).

В этом и есть основной смысл Рождества. Вот что мы празднуем и вспоминаем в эти Рождественские дни. С наступающим Рождеством Христовым!

Автор — глава Синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО