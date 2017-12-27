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Суд в Испании потребовал задержать двух каталонских чиновников

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Фото: REUTERS/Javier Barbancho
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Испанский суд постановил задержать двух муниципальных советников населенного пункта Реус (автономное сообщество Каталония) в связи с расследованием событий вокруг референдума о независимости региона.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Речь идет о расследовании предполагаемого разжигания ненависти против сотрудников национальной полиции Испании, которые были направлены в Каталонию для противостояния сепаратизму.

Двое членов крайне левой партии «Кандидаты за народное единство» Ориoл Сиурана и Марта Льoренс были вызваны для дачи показаний по данному делу, но проигнорировали постановление.

В результате суд распорядился их задержать. Теперь оба муниципальных советника должны предстать перед судом 28 декабря в 9:00 по местному времени (11:00 мcк).

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. Свыше 90% участников референдума высказались за независимость. Мадрид считает этот плебисцит нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

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