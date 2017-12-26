Испания выведет полицейских из Каталонии к 30 декабря

Министерство внутренних дел Испании начало постепенный вывод сотрудников гражданской гвардии и национальной полиции из Каталонии. Об этом информирует агентство Europa Press.

Сотрудники правоохранительных органов были направлены в автономию перед референдумом о самоопределении 1 октября. Стражи порядка должны были там оставаться до 11 октября, но решение о выводе гвардейцев и полицейских постоянно откладывалось.

Как отмечает агентство, вывод стражей порядка из Каталонии будет закончен к 30 декабря.

25 декабря король Испании Филипп VI выразил надежду, что региональные парламентские выборы в стране помогут стабилизировать ситуацию в Каталонии.