Сенаторской комиссии по защите госсуверенитета всего полгода, но работать ей пришлось ударными темпами. Однако это был отнюдь не наш выбор. Мы выявили явное намерение решивших «сдерживать Россию» воспользоваться президентскими выборами для достижения своих далеко не безобидных целей. Поэтому нетрудно предположить, что и в 2018 году работы у нас, к сожалению, будет достаточно — факты вмешательства участились.

Пишу «к сожалению», потому что хотелось бы жить в мире, где никто не лезет в чужие дела. Но до подобного идеала, увы, далеко, и без консолидации здоровых сил мирового сообщества к нему невозможно даже приблизиться.

Мы такую работу уже начали на площадке Межпарламентского союза, объединяющего парламенты более 170 государств. Намерены продолжить ее в январе в Ханое, где состоится Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум, а позже — на других крупных международных площадках (БРИКС, ОБСЕ, СНГ и т.д.).

Рассчитываем к началу февраля подготовить ежегодный отчет комиссии, который, судя по всему, ждут не только в России. Не хочется лишний раз повторять измышления оппонентов, но прошу всех иметь в виду — комиссия действует строго в рамках своих полномочий, российской Конституции, международного права и здравого смысла, наконец. Тут, думаю, уместно вспомнить слова царя-миротворца Александра III: «Если Запад ругает Россию, значит, всё правильно делаем».

Мы продолжим отслеживать такую, например, резонансную тему, как политизация спорта с целью давления на РФ. В I квартале 2018 года оценим риски, связанные с попытками влиять извне на российскую молодежную среду в целях ее последующего использования в неблаговидных целях. Признаков таких попыток уже более чем достаточно, но отвечать на это нам следует мудро, а не формально-бюрократически. Тупыми запретами здесь можно добиться лишь обратного эффекта, ибо, как известно с библейских времен, запретный плод сладок.

В начале года мы собираемся провести заседание рабочей группы по фактам использования экологической тематики для прикрытия попыток извне дестабилизировать общество и дискредитировать власть. Эти потуги, по сути, ничего общего не имеют с защитой среды обитания, зато с атаками на наши суверенные права и недобросовестной конкуренцией они связаны непосредственно. Есть запрос на политический анализ темы защиты финансово-экономического и технологического суверенитета российской державы.

К июлю надеемся обнародовать давно анонсированную «Черную книгу» вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Она станет полезным материалом для доказательного обличения тех, кто давно и осознанно сделал противоправное вмешательство в дела других едва ли не основным инструментом своей внешней политики.

Летом явно придется мониторить ситуацию с региональными выборами, включая выборы мэра Москвы. Наконец, в наступающем году мы продолжим работу с нашими партнерами по законодательному процессу для необходимой корректировки отечественных правовых норм с учетом современных вызовов. И будем постоянно информировать общество о своей работе, конечная цель которой — обеспечение свободного выбора гражданами России своего настоящего и будущего без непрошенного влияния извне.

Если подвести итоги уходящего года, достаточно вспомнить эпопею с гонениями на российские СМИ в США, которая завершилась адресным ответом зеркального характера в виде серии поправок в отечественное законодательство и последующих действий исполнительной власти РФ в отношении органов американской госпропаганды на суверенной российской земле.

Всего же мы с коллегами выявили 10 наиболее значимых направлений по вмешательству извне. Разработали и обнародовали юридически точное определение самого понятия вмешательства во внутренние дела, которого ранее вообще не было. Подготовили предварительный отчет с рекомендациями по предотвращению возможностей незаконного заморского влияния на суверенную Россию. И в 2018 году готовы продолжить взятый курс.

Автор — председатель временной комиссии СФ по защите госсуверенитета

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