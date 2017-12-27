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Численность населения может увеличиться за счет мигрантов

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Благодаря притоку мигрантов Россия может увеличить численность населения до 154 млн человек к 2036 году.

Об этом говорится в прогнозе Росстата, с которым ознакомились в «Известиях».

При этом рассматриваются три варианта развития ситуации: пессимистический, оптимистический и средний. Несмотря на большую разницу между ними, а низкий прогноз предполагает снижение численности населения до 138 млн человек, все они сходятся в нехватке трудоспособного населения. Общий рост будет достигнут, согласно среднему и высокому прогнозам, за счет мигрантов.

«Россия вступила в период действия неблагоприятной половозрастной структуры населения, сформировавшейся в 1990-е годы прошлого столетия, когда резко сократилась рождаемость, значительно возросла смертность, особенно в трудоспособных возрастах, число умерших превысило число родившихся», — заявили в пресс-службе Минтруда.

Тогда население уменьшалось до 1 млн в год, добавили в ведомстве.

Эксперты считают, что только привлечение мигрантов может спасти стареющее население России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Россия прирастет мигрантами

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