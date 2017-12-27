Россия прирастет мигрантами

Численность населения России может вырасти к 2036 году до 154 млн человек, следует из оптимистического прогноза Росстата. Средний вариант прогноза предполагает численность жителей страны в 147 млн человек к тому же сроку. Увеличение населения произойдет за счет миграционного прироста, а не естественного. При этом в Минэкономразвития уже готовятся привлекать к трудовой деятельности инвалидов и пенсионеров — численность трудоспособных граждан по прогнозам несколько сократится.

Росстат подготовил демографический прогноз до 2036 года на основе существующих тенденций. На 1 января этого года численность россиян составляла почти 147 млн человек. В документе, с которым ознакомились «Известия», есть три варианта прогноза — низкий, средний и высокий. Все они предполагают, что в следующем году численность россиян будет держаться на уровне 147 млн человек, а далее есть расхождения.

По оптимистическому варианту численность россиян будет расти и достигнет 154 млн человек к 2036 году. Средний вариант не предполагает значительных колебаний. По этому сценарию к 2022 году число россиян превысит 148 млн человек, а затем постепенно начнет снижаться и к 2036-му вновь опустится до 147 млн. По низкому варианту прогноза с 2020 года россиян начнет становиться меньше и численность населения упадет до 138 млн к 2036-му.

При этом общий рост будет достигнут, согласно среднему и высокому прогнозам, за счет мигрантов. Ежегодно в стране по оптимистическому варианту будет селиться 350–450 тыс. человек и 285–300 тыс. по среднему.

Все три сценария предполагают, что в ближайшие годы естественный прирост населения будет отрицательным (по низкому варианту – с 2018 года, среднему — с 2019-го, высокому — с 2023-го). В любом случае в стране будет сокращаться число трудоспособных граждан и расти число пенсионеров, прогнозирует Росстат. По среднему варианту количество граждан трудоспособного возраста снизится с 83 млн человек в 2017 году до 79 млн к 2036-му.

В пресс-службе Минтруда отметили, что снижение численности населения трудоспособного возраста началось в 2006 году и к концу 2016-го она стала меньше на 7 млн человек.

— Россия вступила в период действия неблагоприятной половозрастной структуры населения, сформировавшейся в 1990-е годы прошлого столетия, когда резко сократилась рождаемость, значительно возросла смертность, особенно в трудоспособных возрастах, число умерших превысило число родившихся. Естественная убыль населения составляла ежегодно от 700 тыс. до 1 млн человек, — отметили в Минтруде.

Там пояснили, что для смягчения ситуации в стране стимулируют повышение рождаемости (например, по программе материнского капитала). В ведомстве подчеркнули, что «резервы роста рождаемости невелики, а резервы снижения смертности значительны». В Минздраве не ответили на запрос «Известий».

В Минэкономразвития считают, что устойчивое снижение численности трудоспособного населения может привести к дефициту рабочей силы. Чтобы не допустить этого, «принимается ряд стратегических мер».

— Например, работодатели предпочитают удерживать квалифицированных и опытных специалистов увеличением заработной платы, тем самым поддерживая рост рабочей силы, — рассказали в министерстве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что планируют разработать программы по привлечению к трудовой деятельности пожилых людей и инвалидов. Также в Минэкономразвития рассчитывают принять меры, направленные на вовлечение женщин в предпринимательскую деятельность. Национальная стратегия действий в интересах женщин до 2022-го была утверждена в этом году.

Президент фонда поддержки социальных проектов «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин считает, что России необходимы мигранты — иначе в стране будет ощутимая нехватка трудовых ресурсов.

— Сейчас в России наблюдается старение нации. Это нужно признать. Для того чтобы трудовые рабочие места не пустовали, необходимо привлекать мигрантов. Для того чтобы они ехали к нам, нужно проработать программу их интеграции, когда они себя будут чувствовать не изгоями, а полноценными жителями страны. Мигранты — и азиаты, и украинцы, и белорусы, и граждане Закавказья — мотивированы на работу, — считает эксперт.

По данным РАНХиГС, приток мигрантов по итогам 2017 года будет минимальным за последние семь лет. За шесть месяцев 2017-го он составил 102 тыс. человек. Меньше миграционный прирост населения РФ за последние годы был только в первой половине 2010-го.