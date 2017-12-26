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Второй тур президентских выборов завершился в Либерии

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Фото: REUTERS/Thierry Gouegnon
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В Либерии завершился второй тур президентских выборов, в котором за пост главы государства соревнуются известный в прошлом футболист, теперь сенатор Джордж Веа и вице-президент Джозеф Боакай.

Об этом заявили в избирательной комиссии страны во вторник, 26 декабря, отметив, что явка, в сравнении с первым туром, уменьшилась.

«На участках для голосования заметно меньше очередей», — цитирует ТАСС.

В первом туре 10 октября Веа занял первое место, набрав 38,4% голосов, тогда как Боакая поддержали 28,8% избирателей. 31 июля портал iz.ru сообщал, что лучший футболист 1995 года по версии FIFA Джордж Веа примет участие в выборах президента Либерии.

Джордж Веа защищал цвета таких известных клубов, как «Милан», «Монако», ПСЖ, «Челси» и «Манчестер Сити». В настоящее время он — лидер партии «Конгресс за демократические перемены» и сенатор графства Монтсеррадо.

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