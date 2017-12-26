ЦППК объявила конкурс на закупку первых поездов для МЦД
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) как перевозчик первого направления «наземного метро» Московских центральных диаметров (МЦД) объявил конкурс на закупку 23 поездов.
Об этом заявила пресс-служба компании во вторник, 26 декабря.
«ЦППК объявила конкурс на закупку первых поездов для МЦД. Электропоезд для МЦД будет соответствовать новейшим стандартам по обеспечению безопасности и комфорта пассажиров», — цитирует сообщение ТАСС.
18 декабря портал iz.ru сообщил, что МЦД является совместным проектом Москвы и РЖД по организации пригородного железнодорожного сообщения через центр Москвы. Это поможет разгрузить всю транспортную инфраструктуру столицы на 10–12%. Услугами этого сообщения будут пользоваться около 300 млн человек.
К 2025 году будет создана сеть скоростных транспортных диаметров. Первый из них планируют запустить в 2019 году. Появиться они могут в ближайшие 1,5 года на Горьковском, Ярославском, Белорусском и Курском направлениях.