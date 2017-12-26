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ЦППК объявила конкурс на закупку первых поездов для МЦД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) как перевозчик первого направления «наземного метро» Московских центральных диаметров (МЦД) объявил конкурс на закупку 23 поездов.

Об этом заявила пресс-служба компании во вторник, 26 декабря.

«ЦППК объявила конкурс на закупку первых поездов для МЦД. Электропоезд для МЦД будет соответствовать новейшим стандартам по обеспечению безопасности и комфорта пассажиров», — цитирует сообщение ТАСС.

18 декабря портал iz.ru сообщил, что МЦД является совместным проектом Москвы и РЖД по организации пригородного железнодорожного сообщения через центр Москвы. Это поможет разгрузить всю транспортную инфраструктуру столицы на 10–12%. Услугами этого сообщения будут пользоваться около 300 млн человек.

К 2025 году будет создана сеть скоростных транспортных диаметров. Первый из них планируют запустить в 2019 году. Появиться они могут в ближайшие 1,5 года на Горьковском, Ярославском, Белорусском и Курском направлениях.

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