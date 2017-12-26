Прямой эфир

Самый маленький в мире мобильник создают в Британии

0
Фото: Youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самый маленький в мире телефон, длина которого всего 47 мм и вес 12 г, собираются производить в Британии. Его создатель — фирма Clubit New Media собирает деньги на платформе Kickstarter, сообщает «Пятый канал».

Мини-гаджет, получивший название Zanco Tiny T1, может хранить в себе до 300 контактов, 50 сообщений и 50 последних вызовов, а заряда аккумулятора хватит на три дня. Кроме того, телефон способен распознавать 13 голосовых команд.

Презентация малютки пройдет в мае 2018 года, стоимость его составит порядка $40.

Ранее портал iz.ru сообщал, что эксперты составили список гаджетов, признанных самыми полезными в 2017 году. Абсолютным лидером в категории «Премиальные смартфоны» стал iPhone X от Apple. Лучшим бюджетным смартфонрм назван Xiaomi 5A.  

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Половина россиян хотят получить на Новый год «цифровое золото»
Смартфоны под подушкой могут вызывать рак и бесплодие

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017