Самый маленький в мире мобильник создают в Британии

Самый маленький в мире телефон, длина которого всего 47 мм и вес 12 г, собираются производить в Британии. Его создатель — фирма Clubit New Media собирает деньги на платформе Kickstarter, сообщает «Пятый канал».

Мини-гаджет, получивший название Zanco Tiny T1, может хранить в себе до 300 контактов, 50 сообщений и 50 последних вызовов, а заряда аккумулятора хватит на три дня. Кроме того, телефон способен распознавать 13 голосовых команд.

Презентация малютки пройдет в мае 2018 года, стоимость его составит порядка $40.

Ранее портал iz.ru сообщал, что эксперты составили список гаджетов, признанных самыми полезными в 2017 году. Абсолютным лидером в категории «Премиальные смартфоны» стал iPhone X от Apple. Лучшим бюджетным смартфонрм назван Xiaomi 5A.