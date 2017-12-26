Из жизни после тяжелой болезни ушел Владимир Яковлевич Шаинский. Я имел счастье общаться с этим великим человеком. Это был без скидок один из ярчайших композиторов второй половины XX века. Все, что написал Шаинский для советской эстрады, было замечательно. Эти песни исполняли великие артисты — Анна Герман, Лев Лещенко, София Ротару... А также и артисты невеликие, чьи имена сейчас никто не вспомнит. Многое до сих пор на слуху, но «выжило», живет далеко не все. Однако то, что Владимир Яковлевич написал для детей, — это, я искренне уверен, будет жить вечно.

Он сам был великим ребенком — во всем. И писал, как говорится, для себя. В этом главный секрет непреходящего успеха его детских песен — потому что не было никакой дистанции с теми, для кого он работал. Не случайно он так легко находил общий язык с детьми. Нужно было просто видеть его творческие встречи. Я много с ним поездил по «Орленкам» и «Артекам» и мог наблюдать, как на него реагирует детвора: он дарил чистое, незамутненное счастье. Да что там детвора! Шаинский был невероятно яркий, интересный, солнечный человек, который никого не оставлял равнодушным. Человек-праздник, который постоянно приводил в движение всех окружающих.

Он невероятно, по-детски, обожал спорт. Например, подводное плавание — любил нырять и доставать с самого дна какие-нибудь красивые раковины. Мог подойти к тебе и сказать: «Спорим, я могу подтянуться 30 раз. Что, не веришь? Пошли, покажу». А потом шел и подтягивался эти самые 30 раз. Конечно, время никого не щадит. Не пощадило оно и Владимира Яковлевича, но, я уверен, во всеобщей памяти он останется именно таким — полным сил, жизнерадостным, солнечным человеком, обаянию которого невозможно сопротивляться. А главное — остались его песни, над которыми время точно не имеет никакой власти.

В середине 1970-х я был директором картины «Финист — Ясный сокол». Разрабатывала ее студия имени Горького, а ставить должен был великий сказочник Александр Артурович Роу. В этом фильме, как обычно, предполагалось много песен. Писать стихи Роу позвал поэта Михаила Ножкина, с которым уже работал на предыдущем фильме «Золотые рога». А сочинять музыку — Владимира Яковлевича, имя которого к тому моменту уже гремело по стране.

С Шаинским мы были к тому моменту уже знакомы — пересекались по разным фестивальным делам, но работать нам предстояло в первый раз. И могу сказать, Владимир Яковлевич оказался фантастически профессиональным человеком, настоящим музыкантом с большой буквы. Он мгновенно схватывал все, что от него просили, мастерски выполнял любые пожелания и в итоге написал прекрасные песни. К сожалению, самому Роу эту музыку услышать не довелось. Он ушел из жизни, едва закончив режиссерский сценарий. Но молодой режиссер Геннадий Васильев, который завершал фильм вместо него, остался очень доволен тем, что получилось.

Не могу не рассказать здесь один смешной случай. Однажды Владимир Яковлевич не явился на худсовет, на котором должен был показывать свою музыку к картине «Финист — Ясный сокол». Молодое поколение эти времена уже не помнит, но заседание худсовета тогда было важнейшим событием, от которого зависела судьба фильма. Так вот, Шаинский не пришел. Оказалось, он вполне вовремя вышел из дома, но по пути на студию вдруг увидел испуганного котенка на дереве и не мог пройти мимо. Пришлось лезть и доставать. И так он провозился, что катастрофически опоздал. И в этом весь Шаинский — невероятный профессионал и при этом абсолютный ребенок.

Наша жизнь меняется стремительно, но есть вещи неизменные. Что бы ни происходило, люди в нашей стране в день рождения обязательно споют песню «Пусть бегут неуклюже...». В этой музыке заложено какое-то чудо. Нечто очень точное и очень близкое любому ребенку. Дети сегодня, конечно, совсем другие, чем были раньше, когда работал Шаинский. Сидят в телефонах, слушают рэп и смотрят баттлы на YouTube. Но они все равно дети, а значит, магия никуда не уйдет. Я думаю, песни Шаинского будут жить в сердце каждого ребенка всегда.

Автор — художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш»