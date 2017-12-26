Жители Медногорска просят прокуратуру проверить обвинения в адрес мэра

Более 4 тыс. жителей Медногорска подписались под обращением в защиту главы города Дмитрия Садовенко и его заместителя Андрея Дручинина, которые подозреваются в халатности во время сильной метели на трассе Оренбург–Орск. Активисты просят Владимира Путина и Генеральную прокуратуру проверить законность обвинений.

Письмо подготовила организация «Боевое братство Медногорска». Как напоминает РИА «Оренбуржье», из-за аномальных погодных условий в ночь со второго на третье января на трассе Оренбург–Орск в снежном плену оказались десятки автомобилей. Спасательная операция длилась почти двое суток. Один человек погиб.

Ранее стало известно, что участок трассы Оренбург–Орск–Челябинск протяженностью почти 460 км передадут на федеральный уровень. С таким предложением обратился в Роставтодор глава Оренбургской области Юрий Берг, в ведомстве одобрили эту процедуру. В регионе отремонтировано более 240 км магистралей, приведены в соответствие с нормативами 87% федеральных трасс, что превышает средний показатель по стране. По словам Юрия Берга, объемы дорожных работ в этом году являются беспрецедентными. В частности, было запущено движение на реконструированном участке международной трассы, ведущей в Казахстан.