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Минобороны испытало «перспективное оснащение» на ракете «Тополь»

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Министерство обороны России испытало межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Тополь», пуск произведен с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Проведено испытание «перспективного боевого оснащения» МБР, отработано преодоление системы противоракетной обороны, отметили в Минобороны.

Пуск ракеты осуществлен боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). «Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет», — рассказали в российском военном ведомстве.

Во время испытаний ракеты «Тополь» получены экспериментальные данные, которые будут использованы для разработки эффективных средств преодоления ПРО, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Сармат» и «Рубеж» вошли в новую госпрограмму вооружений (ГПВ) до 2027 года.

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