Актриса Зинаида Кириенко сломала ногу на корпоративе

Известная актриса Зинаида Кириенко, исполнившая ключевые роли в таких картинах, как «Два капитана», «Тихий дон» и «Любовь земная», сломала ногу на корпоративе. Несчастный случай произошел с 84-летней артисткой накануне в ресторане на Гончарной улице.

Сначала Кириенко подумала, что подвернула ногу, однако из-за сильной боли ей вызвали скорую помощь. Актрису госпитализировали. В больнице актрисе поставили диагноз — перелом правой лодыжки. Необходимости в операции не было, сообщают «Дни.Ру».

Зинаида Кириенко уже ломала ногу в 2013 году, спускаясь со сцены на кинофоруме в Светлогорске после своей речи на Х Международном кинофестивале «Балтийские дебюты».

Зинаида Кириенко — народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.