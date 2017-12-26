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Актриса Зинаида Кириенко сломала ногу на корпоративе

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Известная актриса Зинаида Кириенко, исполнившая ключевые роли в таких картинах, как «Два капитана», «Тихий дон» и «Любовь земная», сломала ногу на корпоративе. Несчастный случай произошел с 84-летней артисткой накануне в ресторане на Гончарной улице.

Сначала Кириенко подумала, что подвернула ногу, однако из-за сильной боли ей вызвали скорую помощь. Актрису госпитализировали. В больнице актрисе поставили диагноз — перелом правой лодыжки. Необходимости в операции не было, сообщают «Дни.Ру».

Зинаида Кириенко уже ломала ногу в 2013 году, спускаясь со сцены на кинофоруме в Светлогорске после своей речи на Х Международном кинофестивале «Балтийские дебюты».

Зинаида Кириенко — народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.

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