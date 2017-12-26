Американец избил выдавший ему слишком много денег банкомат
Американец Майкл Джозеф Алексик избил банкомат за то, что тот выдал ему слишком крупную сумму денег.
Об этом сообщает телеканал 9news.
Инцидент произошел в штате Флорида еще в конце ноября, но задержать 23-летнего дебошира удалось только сейчас. В этом правоохранителям помогли записи с камер видеонаблюдения. На них было видно, как молодой человек бьет кулаком по сенсорному экрану банкомата. Ущерб был оценен в $5 тыс.
Мужчина объяснил, что избил банкомат, так как он выдал ему больше денег, чем требовалось. Он извинился и сказал, что спешил на работу и потерял контроль над собой.
Сейчас мужчина находится под стражей.
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