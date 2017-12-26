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Американец избил выдавший ему слишком много денег банкомат

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Фото: Global Look Press
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Американец Майкл Джозеф Алексик избил банкомат за то, что тот выдал ему слишком крупную сумму денег.

Об этом сообщает телеканал 9news.

Инцидент произошел в штате Флорида еще в конце ноября, но задержать 23-летнего дебошира удалось только сейчас. В этом правоохранителям помогли записи с камер видеонаблюдения. На них было видно, как молодой человек бьет кулаком по сенсорному экрану банкомата. Ущерб был оценен в $5 тыс.

Мужчина объяснил, что избил банкомат, так как он выдал ему больше денег, чем требовалось. Он извинился и сказал, что спешил на работу и потерял контроль над собой.

Сейчас мужчина находится под стражей. 

25 декабря психолог из города Лос-Анджелес Робби Стронг признался, что отправил коробку с лошадиным навозом министру финансов США Стивену Мнучину.

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