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Миллиардер Муса Бажаев продал спорткомплекс «Олимпийский»

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Фото: ТАСС/Кавашкин Борис
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Группа компаний «Альянс» Мусы Бажаева продала спорткомплекс «Олимпийский» в Москве. Новым владельцем стала компания «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева.

По данным Forbes, сделка была осуществлена в декабре 2017 года, ее сумма не разглашается. Сообщается, что новые собственники «Олимпийского» планируют инвестировать в проект не менее $300–400 млн.

Отмечается, что спорткомплекс, построенный к Олимпийским играм в Москве в 1980 году, планируется закрыть на реконструкцию в 2019 году.

В Москве в начале сентября после четырехлетней реконструкции был открыт стадион «Лужники». После обновления были убраны беговые дорожки и полностью изменена геометрия трибун. Вместимость объекта по требованию ФИФА была увеличена до 81 тыс. зрителей.

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