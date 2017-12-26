Экс-чиновник держал подпольную криптоферму

В Москве полиция заинтересовалась владельцем майнинговой фермы. Экс-депутат добывал криптовалюту, воруя электричество у соседей. Новоявленный майнер самовольно захватил три подвальных помещения. Ежемесячно ферма потребляла электроэнергию на 300 тыс. рублей. Жильцы нижних этажей пожаловались на шум и перегрев полов. Полиция изъяла всё оборудование.

Обычно для производства криптовалюты используют мощности чужих компьютеров. Но Дмитрий Сильнов поступил проще, банально своровав электричество.

Биткоин стал одним из главных символов 2017 года. Майнить электронные деньги бросились по всему миру. Но законов, регламентирующих добычу виртуальной валюты, пока не принято. Так что пока у майнеров немало возможностей богатеть за чужой счет.