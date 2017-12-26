Названы лауреаты премии правительства России в области культуры

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении 12 правительственных премий в размере 2 млн рублей каждая за достижения в области культуры за 2017 год.

Соответствующий документ опубликован 26 декабря на сайте кабмина.

Премии удостоена группа создателей картины «Конец прекрасной эпохи» под руководством режиссера Станислава Говорухина; директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулoва и кураторы выставки «Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения», режиссер Андрей Кончаловский, актриса Юлия Высоцкая, актер Александр Домогаров — за постановку трилогии по пьесам Антона Чехова на сцене театра имени Моссовета. Посмертно премии удостоен поэт Евгений Евтушенко.

Премия также присуждена прозаику Алексею Варламoву за художественно-биографическое издание «Шукшин» в серии ЖЗЛ.

В число лауреатов также вошли художественный руководитель Театра имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов, создатели Академии кинематографического и театрального искусства Сурен Шаумян и Алексей Литвинов, комиссар российского павильона Венецианской биеннале современного искусства Семен Михайловский и другие организаторы цикла выставок русского искусства за рубежом.

Кроме того, премии удостоены режиссер-постановщик анимационного фильма «Три богатыря. Ход конем» Константин Феоктистов, архитектор бюро «Земцoв, Кoндиайн и партнеры» Юрий Земцов — за работу над театрально-культурным комплексом «Новая сцена Александрийского театра», руководитель проекта «Многоликая Россия» Анатолий Цеп и создатели детской историко-патриотической телеигры «Знамя Ермака» Омской региональной телерадиoвещательнoй компании.

В прошлый понедельник, 18 декабря президент России Владимир Путин вручил государственные премии за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности.