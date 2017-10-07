Медведев присудил премии в области науки 26 молодым ученым

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении 26 молодым ученым правительственной премии в области науки и техники за 2017 год.

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Поясняется, что премий удостоены работы по безопасной и эффективной энергетике, агропромышленному комплексу, медицине, космосу. Среди лауреатов — представители научных и образовательных организаций, в том числе пять докторов наук, 17 кандидатов наук и академик Российской академии наук. В числе авторов работ представители пяти регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Томской и Московской областей.

Семь ежегодных премий в области науки и техники для молодых ученых в размере 500 тыс. рублей каждая учреждены с 1 января 2005 года. Установлено, что авторский коллектив по каждой работе не должен превышать пяти человек.

Напомним, в конце сентября был открыт прием заявок на конкурс на соискание премий правительства Москвы молодым ученым за 2017 год. В этом году премии будут присуждаться уже в пятый раз, будет вручено 33 награды в 22 номинациях.