Пушков высмеял оговорку Порошенко о подлости украинского режима

Оговорку президента Украины Петра Порошенко о подлости украинского режима прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Соответствующий комментарий он разместил в своем твиттере.

«Порошенко: «Никто не знает подлость украинского режима лучше, чем мы, украинцы». Оговорка, конечно, и всё же... в России так не ошибаются», — цитирует Пушкова «Газета.ру».

Отмечается, что Порошенко рассказывал дипломатам о «российской агрессии».

20 декабря замглавы украинского внешнеполитического ведомства Сергей Кислица заявил, что Совет Безопасности ООН не смог дать надлежащий ответ на «агрессивные действия» РФ в отношении Грузии и Украины.

Он добавил на заседании Совбеза ООН, что по проблематике вызовов международному миру «действия России подорвали и продолжают подрывать основанную на международном праве систему и представляют прямую угрозу международному миру и безопасности».