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Нотариальные кадры будут привлекать в удаленные районы России

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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С января 2018 года для юристов, приходящих на вакантные должности нотариусов в отдельные нотариальные округа труднодоступных и малонаселенных регионов России, будут установлены ежемесячные выплаты. Об этом сообщила Федеральная нотариальная палата (ФНП).

Необходимость в стимулировании притока молодых квалифицированных специалистов на вакантные должности нотариусов возникла из-за кадрового дефицита в нотариальных округах Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и др.

Ежемесячные выплаты вводятся в рамках программы поддержки нотариальной деятельности и будут производиться из средств нотариата. Суммы, на которые будут субсидироваться ставки, уточняются.

«Целью проекта стала задача, чтобы каждый гражданин страны — вне зависимости от места и условий проживания — мог своевременно обратиться за квалифицированной юридической помощью к нотариусу», — сообщил президент ФНП Константин Корсик.

По его словам, при отсутствии нотариуса в муниципальном округе удаленного или малонаселенного района правом совершать нотариальные действия наделены должностные лица органов местного самоуправления, но из-за низкого уровня их юридической квалификации такие действия часто совершаются с нарушением законодательства.

Программа поддержки нотариальной деятельности, начатая ФНП по собственной инициативе в январе 2017 года, уже предлагает более 10 различных форм поддержки — от фактической компенсации расходов, которые несет нотариус при выездном обслуживании граждан, до оплаты его регулярного обучения на курсах повышения квалификации. В перечень «трудных» районов вошли 90 нотариальных округов, расположенных на территории 17 субъектов РФ.

Ранее портал iz.ru сообщал, что с 1 января 2018 года все нотариальные действия в России начнут регистрироваться в Единой информационной системе нотариата.

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