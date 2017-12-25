Санта Клаус поздравил детей с Рождеством

Заокеанский коллега Деда Мороза уже колесит по миру с подарками. За перемещением повозки с оленями можно следить на специальном сайте. Первый населенный пункт, который посетил Санта, — поселок на Чукотке. Среди других российских остановок деда — Москва и Санкт-Петербург. Правда, самого владельца летающей повозки вживую никто не видел. Проверить, есть ли Санта, можно, позвонив ему по «горячей линии». Вместо доброго волшебника можно попасть на президента США. Дональд Трамп с супругой подменили дедушку и ответили на звонки детей.