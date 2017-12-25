Женщина чуть не утонула в петербургской Неве

В Петербурге в ледяной Неве чуть не утонула женщина. 64-летняя Наталия Белякова гуляла по набережной вместе с подругой. Женщина решила спуститься к реке, поскользнулась и упала в воду. Самостоятельно выплыть она не смогла из-за тяжелой одежды и сильного течения.

Наталию Белякову спасли проходившие мимо молодые люди. Они бросились в воду и вытащили продрогшую женщину на берег. После Наталию отвели в кафе и укутали в сухую одежду. Своих спасителей Белякова ищет через социальные сети.