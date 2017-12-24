Одиннадцать подружек невесты погибли в ДТП на северо-западе Нигерии

Микроавтобус, который перевозил невесту и ее подружек, на полной скорости врезался в шлагбаум в городе Кано на северо-западе Нигерии.

От удара транспортное средство разорвало на две части.

По данным полиции, одиннадцать девушек погибли, еще три женщины и мужчина пострадали, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно предварительному расследованию, водитель не справился с управлением из-за превышения скорости.

Девушки ехали со свадебной церемонии, однако не уточняется, была ли среди погибших виновница церемонии.