Одиннадцать подружек невесты погибли в ДТП на северо-западе Нигерии
Микроавтобус, который перевозил невесту и ее подружек, на полной скорости врезался в шлагбаум в городе Кано на северо-западе Нигерии.
От удара транспортное средство разорвало на две части.
По данным полиции, одиннадцать девушек погибли, еще три женщины и мужчина пострадали, сообщает агентство Синьхуа.
Согласно предварительному расследованию, водитель не справился с управлением из-за превышения скорости.
Девушки ехали со свадебной церемонии, однако не уточняется, была ли среди погибших виновница церемонии.