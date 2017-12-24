Пассажирка экстренно севшего в Хабаровске корейского Boeing скончалась

Гражданка США скончалась на борту Boeing-777, следовавшего из Вашингтона в Сеул, не дождавшись вынужденной посадки в Хабаровске.

Как сообщает «Интерфакс», она пожаловалась на плохое самочувствие, после чего потеряла сознание. Командир запросил вынужденную посадку в Хабаровске.

«Поднявшиеся на борт медики констатировали лишь смерть пассажирки», — сообщил источник в экстренных службах.

Предварительно причиной смерти женщины стала сердечная недостаточность. Тело направлено в одну из хабаровских больниц. Самолет в ближайшее время вылетит по маршруту.



