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Пассажирка экстренно севшего в Хабаровске корейского Boeing скончалась

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Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg
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Гражданка США скончалась на борту Boeing-777, следовавшего из Вашингтона в Сеул, не дождавшись вынужденной посадки в Хабаровске.

Как сообщает «Интерфакс», она пожаловалась на плохое самочувствие, после чего потеряла сознание. Командир запросил вынужденную посадку в Хабаровске.

«Поднявшиеся на борт медики констатировали лишь смерть пассажирки», — сообщил источник в экстренных службах.

Предварительно причиной смерти женщины стала сердечная недостаточность. Тело направлено в одну из хабаровских больниц. Самолет в ближайшее время вылетит по маршруту.

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