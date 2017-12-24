Самолет Korean Air сел в Хабаровске из-за сердечного приступа у пассажира

Следовавший из Вашингтона в Сеул самолет авиакомпании Korean Air запросил вынужденную посадку в аэропорту Хабаровска из-за сердечного приступа у одного из пассажиров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, аэропорт Хабаровска примет дальнемагистральный лайнер Boeing 777 в течение 10–15 минут.

«По докладу командира, одному из пассажиров стало плохо с сердцем. Оказываемая на борту помощь пассажирами с медицинским образованием результата не дала», — сообщил агентству источник.

В связи со случившимся на аэродром была вызвана кардиореанимационная бригада специалистов. После снятия с рейса пассажира лайнер рассчитывает продолжить полет по указанному маршруту.