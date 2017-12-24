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Пьяного помощника прокурора на BMW X6 задержали в ходе рейда

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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В ходе пятничного специального рейда «Корпоратив» в городе Волжском Волгоградской области сотрудники ДПС задержали пьяного помощника прокурора на элитной иномарке. 

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, около полуночи 36-летний старший помощник прокурора Иловлинского района Волгоградской области ехал за рулем BMW X6 по проспекту Ленина в Волжском. Дежурившие сотрудники ДПС жезлом приказали водителю остановиться напротив дома № 2, однако водитель пытался скрыться. 

После задержания сотрудник прокуратуры сразу достал служебное удостоверение. Охранникам правопорядка показалось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Последующий анализ в присутствии других сотрудников прокуратуры показал, что обладатель BMW X6 пьян.

Ранее портал iz.ru сообщал, что московский автомобилист попытался остановить мужчину в форме сотрудника МЧС, который вел машину в нетрезвом состоянии.

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