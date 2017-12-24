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«Елка Победы» прошла в Москве

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Юные посетители Музея на Поклонной горе прошли новогодний квест «Елка Победы», который является совместным проектом телеканала РЕН ТВ, Всероссийского детского центра «Орленок» и радиостанции «Наше радио».

Дошкольникам организовали экскурсию, показали вещи и символы военных лет. Каждый участник получил армейскую пилотку и подарки военной тематики. В рамках квеста устроили викторину на знание исторических событий.

Новогодние представления в музее для школьников будут идти до 8 января. 

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