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СМИ сообщили о запланированной отставке замглавы ФБР

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Заместитель главы Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейб намерен уйти в отставку в начале 2018 года на фоне скандала вокруг расследования электронных переписок экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники, Маккейб, вероятно, уйдет с занимаемой должности в начале марта, когда он сможет в полной мере претендовать на пенсионные льготы после выслуги определенного срока. «У него есть около 90 дней, из них часть — праздники. Он может это сделать», — заявил собеседник издания.

Маккейб фактически курировал расследование вокруг переписок Клинтон накануне выборов президента США в 2016 году. Республиканцы в палате представителей конгресса обвиняют замглаву ФБР, что он во время предвыборной кампании замял расследование в отношении Клинтон. 

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