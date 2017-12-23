ХК ЦСКА проиграл второй раз кряду после 12-матчевой победной серии

Хоккейный клуб ЦСКА потерпел второе поражение кряду после 12-матчевой победной серии. Армейцы уступили в родных стенах подмосковному «Витязю».

Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей. В составе «Витязя» отличились Алексей Макеев и дважды — Войтех Мозик. У армейцев шайбой отметился Джефф Плэтт.

«Не смогли забросить так называемые мусорные шайбы, и подвела реализация большинства. Но парни сражались, играли до конца. Будем готовиться к следующему матчу с «Динамо», — приводит ТАСС слова главного тренера армейского клуба Игоря Никитина.

Ранее ЦСКА уступил в родных местах магнитогорскому «Металлургу». Встреча завершилась со счетом 1:4. До этого матча армейцы одержали 12 побед кряду.

ЦСКА после 42 матчей занимает второе место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Армейцы отстают от одноклубников из Санкт-Петербурга на пять очков.

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