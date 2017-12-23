Беспилотный электромобиль с роботом-помощником представили в Швейцарии

Швейцарская компания Rinspeed представила проект перспективного беспилотного городского электромобиля Snap, который планируется сделать по модульной схеме без элементов управления.

В салоне машины будет размещен робот, призванный оказывать практически любую помощь пассажирам: от помощи в переносе покупок внутри салона до поддержки при входе и выходе.

Длина Snap составит 4,7 м, ширина — 1,9 м, а высота — 1,8 м. Масса пустого электромобиля не будет превышать 1,7 т. Электромобиль оснастят литий-железо-фосфатной аккумуляторной батареей, которой будет хватать на 100 км хода при скорости более 80 км/ч.

Ожидается, Snap будет представлен на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе 9–12 января.

Ранее сообщалось, что испытания беспилотного автомобиля на обычной дороге впервые начались в Японии.