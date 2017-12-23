Сотрудники КВЗ сняли пародию на клип группы «Ленинград»

Сотрудники Казанского вертолетного завода (КВЗ) сняли пародию на клип группы «Ленинград» «Вояж». Инициаторы идеи назвали песню «Фюзеляж», поздравив таким образом работников завода с наступающим Новым годом.

Согласно сюжету клипа, молодого сотрудника завода похищают иностранные агенты и уговаривают переехать жить в США, чтобы стать шпионом. Коллеги спасают парня, на что он отвечает, что не согласен.

«На фоне наших вертолетов все остальные как болота. Приподнимаем свой тангаж, скорей держись за фюзеляж», — поется в песне.

В съемках клипа приняли участие участники общественной организации «Заводской союз молодежи».

Казанский вертолетный завод (КВЗ) — предприятие холдинга «Вертолеты России», производит семейство вертолетов Ми-8/17, которые эксплуатируются более чем в 100 странах мира. Готовится к производству средний транспортно-пассажирский вертолет Ми-38. С 1997 года КВЗ обладает сертификатом разработчика вертолетной техники: сегодня в серийном производстве находится легкий двухдвигательный вертолет «Ансат».