В США разрешили генную терапию при лечении наследственной слепоты

В США разрешили применять на людях инновационный метод генной терапии для лечения наследственной слепоты. Разработанная технология получила название Luxturna.

«Luxturna является первой одобренной генотерапией заболевания, вызванного мутациями в определенном гене», — говорится в сообщении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов на официальном сайте ведомства.

До этого методы генной инженерии применялись в лечении рака — в основном для изменения генома раковых клеток.



