СК возбудил уголовное дело по факту обрушения в Юрьевце части дома

По факту обрушения части подъезда пятиэтажного дома в городе Юрьевец (Ивановская область) возбуждено уголовное дело.

Расследование ведется по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», цитирует «Российская газета» сообщение регионального управления Следственного комитета РФ.

О возможных фигурантах дела или предъявленных обвинениях не сообщается.

Как писал iz.ru, обрушение стены пятиэтажки в городе Юрьевец произошло 22 декабря. Рассматривается несколько версий случившегося.