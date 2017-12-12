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Новый премьер Польши сформировал состав правительства

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Фото: REUTERS/Agencja Gazeta/Slawomir Kaminski
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Новый польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сформировал состав правительства страны. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание Gazeta Wyborcza.

Ни один из министров не был уволен. Так, главой министерства иностранных дел страны остался Витольд Ващиковский, министром обороны — Антоний Мачеревич, министром внутренних дел — Мариуш Блащак, а министром юстиции — Збигнев Зебро. При этом сам Матеуш Моравецкий продолжит также выполнять функции министра развития и финансов. А бывший премьер Беата Шидло займет должность зампредседателя совета министров.

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский является одним из самых критикуемых оппозицией министров. В ноябре, сообщал портал iz.ru, он признался, что польские власти убеждают страны Европы отказаться от российского природного газа. 

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