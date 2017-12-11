Суд смягчил обвинение фигурантам дела о драке на Хованском кладбище

Суд смягчил обвинение участникам массовой бойни на Хованском кладбище. Это пять мужчин, для которых прокурор попросила по 3,5 года колонии. В итоге их приговорили к трем годам колонии общего режима.

В той драке в мае 2016 года погибли три человека, около 30 получили ранения. Всего участников было 200. 112 из них задержали. Выходцы из Средней Азии и Северного Кавказа не поделили сферы влияния. Трудовых мигрантов хотели сместить из похоронного бизнеса и обложить их данью в пользу криминальных структур.

Хованское кладбище — крупнейшее в Москве, рядом — несколько рынков. Это обеспечивает район славой «золотой жилы» для определенных кругов.