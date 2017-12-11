Кононов прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы

Олег Кононов, бывший главный тренер «Краснодара» и «Ахмата», прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы пишет Федеральное агентство новостей.

Так, он отметил, что французский футбольный клуб «Ницца» — достаточно сильный соперник, однако он верит, что «Локомотив» располагает игроками, которым под силу обыграть команду из Франции.

Также Кононов добавил, что главный вопрос заключается в том, насколько российские клубы будут готовы к матчу после зимнего перерыва.

«Это будет решающим фактором. Из моей практики подготовку к февральским матчам нужно будет форсировать и очень серьезно готовиться к первой игре. Потенциально «Зенит» сильнее «Селтика», — рассказал он.

Ранее в понедельник был объявлен состав пар 1/8 Лиги чемпионов.