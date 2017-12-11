Рогозин назвал работу аварийной комиссии по «Союзу-2.1б» завершенной

Аварийная комиссия по расследованию неудачного пуска «Союза-2.1б» с космодрома Восточный завершила работу, виновных назовут позже.

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«Роскосмос» завершил работу госкомиссии по аварии. С учетом требований правительства они теперь должны определить степень виновности должностных лиц, которые допустили эту аварию», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что продолжает работу вторая комиссия, проверяющая всю систему качества «Роскосмоса» и его контроля запуска.

4 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал наказать виновных за неудачный запуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» с космодрома Восточный. 28 ноября спутник «Метеор-М» не был выведен на целевую орбиту и упал в море. Причиной аварии предварительно назвали «человеческий фактор».