Прямой эфир
Политика
Появились кадры сопровождения Путина истребителями из САР в Египет
Мир
Путин прокомментировал решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля
Общество
Больше 150 грузовых и пассажирских поездов пущены в обход Украины
Спорт
МОК подозревает троих российских лыжников в нарушении антидопинговых правил
Спорт
Опубликовано заявление российских спортсменов об участии в Олимпийских играх
Мир
Полиция назвала имя подозреваемого в подрыве бомбы в Нью-Йорке

Рогозин назвал работу аварийной комиссии по «Союзу-2.1б» завершенной

0
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аварийная комиссия по расследованию неудачного пуска «Союза-2.1б» с космодрома Восточный завершила работу, виновных назовут позже.

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«Роскосмос» завершил работу госкомиссии по аварии. С учетом требований правительства они теперь должны определить степень виновности должностных лиц, которые допустили эту аварию», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что продолжает работу вторая комиссия, проверяющая всю систему качества «Роскосмоса» и его контроля запуска.

4 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал наказать виновных за неудачный запуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» с космодрома Восточный. 28 ноября спутник «Метеор-М» не был выведен на целевую орбиту и упал в море. Причиной аварии предварительно назвали «человеческий фактор».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Роскосмос» приостановил пуски ракет из-за проблем с разгонным блоком
«Роскосмос» назвал вероятное место падения фрагментов блока «Фрегат»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017