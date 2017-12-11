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Железнодорожные вокзалы в Пензенской области адаптируют для инвалидов

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Железнодорожные вокзальные комплексы на нескольких станциях в Пензенской области будут адаптированы для инвалидов и маломобильных граждан. К настоящему времени станции Пенза-1, Саранск, Рузаевка, Кузнецк и Моршанск оснащены необходимым оборудованием в рамках программы «Доступная среда», сообщили в пресс-службе корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД» Пензенского региона Куйбышевской железной дороги.

В частности, на всех вокзалах уложена тактильная плитка, установлены пандусы, на крупных вокзалах есть низкие окна билетных касс, аналогично размещены и информационно-справочные установки. Для слабослышащих установлены индукционные системы, а на территории вокзалов выделены отдельные места для парковки автомобилей, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Отмечается, что адаптация инфраструктуры вокзалов в Пензенской области в 2018 году будет продолжена.

Госпрограмма «Доступная среда» была разработана Министерством труда РФ и направлена на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и на совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы. Программа была разработана на 2011–2015 годы и затем по решению президента РФ Владимира Путина была продлена до 2020 года.

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