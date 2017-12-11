Додон против внесения в конституцию нормы о евроинтеграции Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что против внесения в конституцию страны нормы о европейской интеграции. Об этом он написал 11 декабря на своей странице в Facebook.

11 декабря Конституционный суд Молдавии одобрил законопроект правящей Демократической партии страны о внесении в конституцию страны положения, закрепляющего курс государства на «евроинтеграцию». Суд вынес решение, что законопроект может быть рассмотрен в парламенте через шесть месяцев.

Додон в своем заявлении указал, что Конституционный суд не охраняет конституцию, если одобрил подобную инициативу. Он напомним, что согласно ч. 2 ст. 5 конституции Молдавии, никакая идеология не может быть установлена в стране в качестве официальной, и отметил, что евроинтеграция — точка зрения правящей партии.

Президент Молдавии отметил, что приложит все усилия для того, чтобы эта поправка не прошла парламент страны.

В октябре, сообщал портал iz.ru, президент Молдавии Игорь Додон призвал организовать досрочные парламентские выборы и как можно скорее перейти на президентскую форму правления. Ранее он заверил президента России Владимира Путина, что не подпишет ни один антироссийский закон.