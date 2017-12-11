Взрыв на Манхеттене. Текстовая трансляция

Текстовая трансляция









К расследованию взрыва подключился объединенный антитеррористический центр ФБР.









СМИ сообщили, что на месте взрыва на манхеттенском автовокзале найден «подозрительный паспорт». Отмечается, что документ принадлежит некому Самуилу аль-Хайяту, родившемуся в сирийской Ракке в 1985 году.









Взрывное устройство было прикреплено к телу мужчины, совершившего взрыв









Подозреваемый в организации взрыва, предположительно иностранец, проживавший в Бруклине, ему 37 лет









Полиция сообщила, что единственным пострадавшим является подозреваемый в совершении взрыва









Власти Нью-Йорка подтвердили информацию о ранении при взрыве одного человека









Генконсульство РФ в США выясняет есть ли россияне среди пострадавших от взрыва









СМИ сообщили о гибели подозреваемого в совершении взрыва на автовокзале Мантхеттена









Мужчина получил ранения при взрыве самодельного взрывного устройства на Манхеттене









В сети уже появилось видео с камеры наблюдения, на котором запечатлен момент взрыва.









По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, президент страны Дональд Трамп уже проинформирован о происшествии.









Из-за сообщений о взрыве проводится эвакуация трех веток нью-йоркского метро. Речь идет о линиях A, C и E.









Как сообщает телеканал CNN, полицейские обнаружили одно или два взрывных устройства в автобусном терминале на Манхеттене. Поиски продолжаются.









По данным телекомпании CBS, самодельное взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Стражи порядка уже задержали одного человека в связи с происшествием. У него, предположительно было второе взрывное устройство, отмечает WPIX.









Сообщается о нескольких пострадавших в результате инцидента. Точное число раненных не называется.