Взрыв на Манхеттене. Текстовая трансляция

К расследованию взрыва подключился объединенный антитеррористический центр ФБР.
СМИ сообщили, что на месте взрыва на манхеттенском автовокзале найден «подозрительный паспорт». Отмечается, что документ принадлежит некому Самуилу аль-Хайяту, родившемуся в сирийской Ракке в 1985 году.
Взрывное устройство было прикреплено к телу мужчины, совершившего взрыв
Подозреваемый в организации взрыва, предположительно иностранец, проживавший в Бруклине, ему 37 лет
Полиция сообщила, что единственным пострадавшим является подозреваемый в совершении взрыва
Власти Нью-Йорка подтвердили информацию о ранении при взрыве одного человека
Генконсульство РФ в США выясняет есть ли россияне среди пострадавших от взрыва
СМИ сообщили о гибели подозреваемого в совершении взрыва на автовокзале Мантхеттена
Мужчина получил ранения при взрыве самодельного взрывного устройства на Манхеттене
В сети уже появилось видео с камеры наблюдения, на котором запечатлен момент взрыва.
По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, президент страны Дональд Трамп уже проинформирован о происшествии.
Из-за сообщений о взрыве проводится эвакуация трех веток нью-йоркского метро. Речь идет о линиях A, C и E.
Как сообщает телеканал CNN, полицейские обнаружили одно или два взрывных устройства в автобусном терминале на Манхеттене. Поиски продолжаются.
По данным телекомпании CBS, самодельное взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Стражи порядка уже задержали одного человека в связи с происшествием. У него, предположительно было второе взрывное устройство, отмечает WPIX.
Сообщается о нескольких пострадавших в результате инцидента. Точное число раненных не называется.
Днем в понедельник, 11 декабря, СМИ сообщили о взрыве на Манхеттене. Полиция Нью-Йорка подтвердила данную информацию. Взрывное устройство сработало в районе автовокзала на пересечении 42-й улицы и 8-й авеню.