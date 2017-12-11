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Взрыв на Манхеттене. Текстовая трансляция

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Полиция Нью-Йорка подтвердила агентству РИА Новости факт взрыва на в районе транспортной станции на Манхэттене. Подробности в текстовой трансляции портала iz.ru.

Текстовая трансляция
Сегодня, 17:30
К расследованию взрыва подключился объединенный антитеррористический центр ФБР.
Сегодня, 17:16
СМИ сообщили, что на месте взрыва на манхеттенском автовокзале найден «подозрительный паспорт». Отмечается, что документ принадлежит некому Самуилу аль-Хайяту, родившемуся в сирийской Ракке в 1985 году.
Сегодня, 16:54
Взрывное устройство было прикреплено к телу мужчины, совершившего взрыв
Сегодня, 16:47
Подозреваемый в организации взрыва, предположительно иностранец, проживавший в Бруклине, ему 37 лет
Сегодня, 16:40
Полиция сообщила, что единственным пострадавшим является подозреваемый в совершении взрыва
Сегодня, 16:34
Власти Нью-Йорка подтвердили информацию о ранении при взрыве одного человека
Сегодня, 16:33
Генконсульство РФ в США выясняет есть ли россияне среди пострадавших от взрыва
Сегодня, 16:32
СМИ сообщили о гибели подозреваемого в совершении взрыва на автовокзале Мантхеттена
Сегодня, 16:31
Мужчина получил ранения при взрыве самодельного взрывного устройства на Манхеттене
Сегодня, 16:28
В сети уже появилось видео с камеры наблюдения, на котором запечатлен момент взрыва.
Сегодня, 16:24
По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, президент страны Дональд Трамп уже проинформирован о происшествии.
Сегодня, 16:21
Из-за сообщений о взрыве проводится эвакуация трех веток нью-йоркского метро. Речь идет о линиях A, C и E.
Сегодня, 16:20
Как сообщает телеканал CNN, полицейские обнаружили одно или два взрывных устройства в автобусном терминале на Манхеттене. Поиски продолжаются.
Сегодня, 16:18
По данным телекомпании CBS, самодельное взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Стражи порядка уже задержали одного человека в связи с происшествием. У него, предположительно было второе взрывное устройство, отмечает WPIX.
Сегодня, 16:17
Сообщается о нескольких пострадавших в результате инцидента. Точное число раненных не называется.
Сегодня, 16:15
Днем в понедельник, 11 декабря, СМИ сообщили о взрыве на Манхеттене. Полиция Нью-Йорка подтвердила данную информацию. Взрывное устройство сработало в районе автовокзала на пересечении 42-й улицы и 8-й авеню.
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