«Пятый канал» начинает показ сериала «Страх в твоем доме»

Многосерийная драма «Страх в твоем доме» стартует на «Пятом канале» 11 декабря. Все истории сериала основаны на реальных событиях, а герои рассказывают о проблемах от первого лица, делятся со зрителями своими переживаниями.

Каждая серия — это отдельная история, которая разворачивается в пределах одного «дома». За закрытыми дверями происходит разное: ревнивый муж терроризирует жену и детей, алкоголик доводит супругу до самоубийства, свекровь разрушает семью сына.

Несмотря на тяжелые обстоятельства, у каждого из героев есть выбор — разорвать «наболевшие» отношения или находиться в них в качестве «жертвы».

В поиске выхода из жизненного тупика им помогают квалифицированные психологи и юристы, которые будут анализировать поведение агрессоров и их жертв. На примере героев сериала зрителям дадут советы, как избежать домашнего насилия в реальной жизни.

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Пятый канал» достиг исторического рекорда — в ноябре аудитория телеканала выросла на 6,6% в аудитории «Все 25–59» по России.

Высокое место в российском медиарейтинге свидетельствуют о качестве и востребованности контента «Пятого канала».