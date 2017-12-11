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«Аэрофлот» получил «туристический Оскар»

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Фото: ТАСС/Николаев Сергей
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«Аэрофлот» получил международную премию World Travel Awards 2017, заняв первое место в категории «Лидирующий авиационный бренд мира». Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем порталу iz.ru в понедельник, 11 декабря.

Отмечается, что награда в данной номинации вручалась впервые. За победу в ней с «Аэрофлотом» боролась авиакомпания Emirates.

«Эта победа — большая честь для нас и в то же время закономерный результат. World Travel Awards — аналог «Оскара» в туристической отрасли. Чтобы получить его, причем в такой престижной категории, от нас потребовалась большая работа. Сегодня «Аэрофлот» входит в топ-20 мировых авиакомпаний по пассажиропотоку. Компания является обладательницей рейтингов «четыре звезды» Skytrax и «пять звезд» от американской пассажирской ассоциации APEX. Горд тем, что мы добились звания лидирующего авиационного бренда мира. Аэрофлот сделает всё, чтобы удерживать этот титул и впредь», — заявил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

В начале декабря сообщалось, что «Аэрофлот» признан лучшим российским перевозчиком по итогам онлайн-голосования National Geographic Traveler Awards 2017.

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