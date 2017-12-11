Пожар произошел в здании Рязанского государственного университета

Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар на чердаке корпуса Рязанского государственного университета, сообщает региональное управление МЧС.

Информация о возгорании поступила спасателям в 10:08 мск 11 декабря. Он был ликвидирован через 26 минут.

«Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Из горящего здания юридического факультета университета были эвакуированы около 200 человек. В ликвидации пожара были задействованы восемь единиц техники и 20 человек личного состава.

11 декабря портал iz.ru сообщил, что после пожара в пятиэтажном здании общежития в Омске были ликвидированы около 50 человек.