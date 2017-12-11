Более 50 человек эвакуированы во время пожара в общежитии в Омске

В Омске вспыхнул пожар в пятиэтажном доме, в котором находится общежитие. Одновременно загорелось несколько квартир на первом и втором этажах.

Информация о ЧП поступила на пульт дежурного накануне, 10 декабря, в 22:17. Задымленное здание самостоятельно покинули 48 человек, еще семерых пожарным пришлось эвакуировать. Информации о пострадавших в результате случившегося пока не поступало.

Возгорание удалось полностью ликвидировать в 23:26, сообщила пресс-служба МЧС по Омской области. По предварительным данным, пожар начался из-за технической неисправности холодильника, который находился на общей кухне, передает РИА «Омск-информ».

Портал iz.ru 10 декабря сообщал о пожаре в доме, приспособленном под общежитие, в «новой Москве». В результате один человек погиб, еще один пострадал.