Киев обрадовал запуск Россией поездов в обход Украины

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прокомментировал начало движения всех российских поездов в обход территории Украины. В комментарии телеканалу «112 Украина» он заявил, что «абсолютно приветствует» данный шаг.

«Пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет», — подчеркнул Омелян.

С понедельника, 11 декабря, все российские пассажирские и грузовые поезда полностью перешли на движение по новой железнодорожной линии Журавка–Миллерово, пролегающей в обход Украины. Длина дороги, проходящей по территории Воронежской и Ростовской областей, составляет 137 км.

Регулярное движение грузовых поездов в рамках тестовой эксплуатации началось в сентябре 2017 года, а пассажирские поезда начали курсировать на участке Журавка–Миллерово с середины ноября.

До этого поезда южного направления были вынуждены проезжать участок по Луганской области Украины и дважды пересекать государственную границу.