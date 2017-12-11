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«Интересный» санузел удивил пассажиров аэропорта в Ростове-на-Дону

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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«Интересный» санузел удивил пассажиров аэропорта Платов в Ростове-на-Дону, сообщает паблик «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте». 

«Непонятно, на сколько человек одновременно он рассчитан. Для одного он слишком просторен и не закрывается. Для нескольких он становится «интересным» тем, что унитаз не отделен какими-либо стенками/перегородками с дверцей от «остального мира». То есть если вы зашли туда с «серьезными намерениями» — вас могут застать врасплох», — пишет один из участников паблика.

По его словам, в женском туалете ситуация обстоит так же, только отсутствует писсуар. Кроме того, вода в кране течет только холодная и под очень маленьким напором.

Ранее портал iz.ru сообщал, что СК проверяет информацию о мытье туалета детьми в детском саду Самары.

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