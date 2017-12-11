Трое хулиганов с нунчаками напали на пассажиров метро Петербурга

Трое хулиганов с нунчаками и ножами напали на пассажиров метро Санкт-Петербурга, сообщает региональный главк МВД.

Инцидент произошел 9 декабря. Трое злоумышленников зашли в вагон электропоезда на станции «Технологический институт» и нанесли несколько ударов по лицу и телу мужчине, затем вытащили его из вагона. Потом они напали на другого гражданина. Пассажиры пытались успокоить хулиганов, однако те оказали сопротивление, а затем скрылись.

По «горячим» следам был задержан 18-летний молодой человек, также были установлены личности двоих его соучастников, один из которых 16-летний.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее портал iz.ru сообщал, что спекулянты начали продажу 200-рублевых купюр в Петербурге.