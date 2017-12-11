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«Невидимая» хакерская группировка атаковала банки РФ и США

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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20 успешных нападений на банки и другие организации совершила русскоязычная хакерская группировка MoneyTaker, об этом сообщается в понедельник, 11 декабря, в пресс-релизе Group-IB. Выдержки из документа приводит «Газета.ру».

Хакеры осуществили атаки на территории России, США и Великобритании, 20 их них проведены только за последние полгода.

Средний ущерб, нанесенный хакерами американским компаниям, оценивается в $500 тыс. Группировка ранее оставалась незамеченной, так как использовала «арсенал» хакерских инструментов. Действует MoneyTaker с 2016 года.

«Мы впервые раскрываем связи всех обнаруженных нами 20 инцидентов и не исключаем новые хищения», — заявил Дмитрий Волков, руководитель департамента киберразведки Group-IB.

7 декабря, сообщал портал iz.ru, что хакеры похитили около 4736 биткоинов с криптобиржи NiceHash на сумму около $68 млн. Центробанк РФ предупредил, что интенсивность хакерских атак на финансовые организации может возрасти перед Новым годом. 

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