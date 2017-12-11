Прямой эфир
Мир
Путин констатировал сохранение Сирии как суверенного государства
Общество
Глава МЧС вручил награды спасавшим людей в экстремальных ситуациях детям
Мир
Путин пообещал нанести мощный удар по террористам, если они поднимут голову
Мир
ВС РФ вместе с сирийской армией разгромили международных террористов в САР
Армия
Путин приказал приступить к выводу войск из Сирии
Экономика
Фьючерсы на биткоин на Чикагской бирже взлетели в первый день на 25%

Жители более 500 населенных пунктов остались без света на Украине

0
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неблагоприятные погодные условия привели к сбоям в энергоснабжении населенных пунктов в 14 областях Украины. Сообщение об этом распространила в понедельник, 11 декабря, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ведомства, без света остаются жители более 500 населенных пунктов. Это произошло из-за налипания мокрого снега на линии электропередач. Всего от подачи энергии отключены 537 населенных пунктов.

«Пострадавшие районы находятся в Черкасской, Киевской, Полтавской, Львовской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской Закарпатской и Донецкой областях», – сообщает ТАСС. На аварийных участках работают ремонтно-восстановительные бригады.

4 декабря, сообщал портал iz.ru, в московских аэропортах из-за снегопада были отменены или задержаны более 300 рейсов. Неделю назад на Москву и область обрушился сильнейший снегопад

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Колесо обозрения в Брюсселе чуть не упало из-за снегопада
Снегопад парализовал транспортное сообщение в Великобритании

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017