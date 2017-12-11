Жители более 500 населенных пунктов остались без света на Украине

Неблагоприятные погодные условия привели к сбоям в энергоснабжении населенных пунктов в 14 областях Украины. Сообщение об этом распространила в понедельник, 11 декабря, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ведомства, без света остаются жители более 500 населенных пунктов. Это произошло из-за налипания мокрого снега на линии электропередач. Всего от подачи энергии отключены 537 населенных пунктов.

«Пострадавшие районы находятся в Черкасской, Киевской, Полтавской, Львовской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской Закарпатской и Донецкой областях», – сообщает ТАСС. На аварийных участках работают ремонтно-восстановительные бригады.

4 декабря, сообщал портал iz.ru, в московских аэропортах из-за снегопада были отменены или задержаны более 300 рейсов. Неделю назад на Москву и область обрушился сильнейший снегопад.